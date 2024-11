Il centro famiglie si amplia e consolida Iniziative in campo per 100mila euro

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE – Il progetto del Centro per le Famiglie del Destra Secchia esce dalla fase sperimentale e amplia e consolida la propria rete di servizi. Dopo un biennio di sperimentazione – che ha comunque consentito di entrare in contatto e fornire assistenza a oltre 900 persone – il recente contributo di 70mila euro della Regione Lombardia, innervato da altri 30mila euro provenienti dall’Azienda Sociale Destra Secchia e dai tre partner del progetto (Cooperativa Il Ponte di Sermide, Asd Aps La Conchiglia di Serravalle a Po e Cooperativa Ai Confini di Sermide) oltre al sostegno di Ats Val Padana, permetterà di mettere in campo un servizio più strutturato vicino ai bisogni delle famiglie, dei giovani, e – con uno sportello dedicato – degli assistenti familiari.

«Un progetto sempre più importante per un territorio come il nostro che si è impoverito molto ma che tentiamo, con lo sforzo congiunto di 13 comuni, di riuscire a fare crescere anche sotto questo aspetto», ha sottolineato in rappresentanza del cda dell’Azienda Sociale Annalisa Bazzi (assessore di Sermide e Felonica, accompagnata da altri due memrbi del cda, il sindaco di San Giovanni Angela Zibordi e il vicesindaco di Sustinente Anna Zecchini). Alla presentazione hanno partecipato Simonetta Bellintani (presidente de Il Ponte), Stefania Vincenzi (per Asd Aps La Conchiglia), Anna Rebecchi (presidente Ai Confini) e, per l’azienda speciale, Annarita Basso Palmiero, Giulia Golfré Andreasi, Antonio Capasso ed Elena Mantovani, mentre da Ats Val Padana è arrivato un messaggio dalla dirigente Liliana Bissa. Il progetto si compone di un Hub – ovvero di una sede operativa e che potremo definire di “back office” a San Giacomo delle Segnate e tre “spoke” o sportelli operativi, aperti per 8 ore alla settimana nelle sedi dei tre partner (Sermide per Ai Confini, Libiola di Serravalle per La Conchiglia, Sermide, Borgo Mantovano e Poggio Rusco per Il Ponte) oltre a uno sportello assistenti familiari che sarà gestito nelle sue tre sedi da Il Ponte. Tutti i servizi e gli orari indicati saranno consultabili non solo sulla pagina facebook del centro famiglie ma anche su un sito apposito che sarà attivo già dalla giornata odierna.

Accanto alle attività del centro famiglie si affiancano alcuni servizi integrativi come uno spazio di networking attivato a Sermide che sta coinvolgendo alcuni giovani nella creazione di una web radio, e uno spazio chiamato “Famigli Social”, oltre a dei laboratori che metteranno in comuniocazione bimbi e adolescenti, mamme e bambini e, altro aspetto importante su cui si vuole lavorare, nonni e nipoti. L’attenzione al sociale nel Destra Secchia, si struttura dunque, ed è destinata a crescere nel breve e medio periodo.