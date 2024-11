Aggressioni e altro: due episodi ieri in centro a Mantova

MANTOVA – Un’altra giornata violenta ieri in città, dove si sono registrate due aggressioni nella pubblica via. La prima poco dopo le 13.30 in via Grazioli, dove si è verificata una lite al termine della quale è stato colpito un 75enne. Sul posto è intervenuta un’ambulanza ma l’anziano ha rifiutato il ricovero in ospedale. Al Poma ci è invece finito un 20enne aggredito verso le 16 a Largo Porta Pradella. Sul posto oltre all’ambulanza della Croce Verde sono intervenuti gli agenti della questura per le indagini del caso.