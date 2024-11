Scuola potenziata a Poggio Rusco, assegnato un contributo di 5mila euro

POGGIO RUSCO – Nei giorni scorsi un altro importante contributo è arrivato a sostegno della scuola potenziata dell’Oltrepò mantovano: la Fondazione Banca Agricola Mantovana, che ha deliberato un contributo di 5mila euro per il progetto dedicato alla disabilità grave, a seguito della partecipazione al bando della scuola potenziata a un bando recentemente indetto.

La Scuola Potenziata è uno spazio pensato per rispondere ai bisogni educativi ed assistenziali dei bambini in situazione di handicap grave: il progetto viene seguito con attenzione dalla Casa delle Farfalle di Poggio Rusco, dall’associazione Noi per Loro, dal Piano di Zona e da Ats Val Padana. Un progetto che è ormai attivo sul territorio da diversi anni e che ha dato eccellenti riscontri, tali da fare arrivare un sostegno non solo da enti e fondazioni come quella sopracitata ma anche da semplici associazioni di cittadini che organizzano appuntamenti a scopo benefico: «La fiducia che ci è stata accordata – fanno sapere dalla Casa delle Farfalle, alla notizia dell’avvenuto finanziamento – ci spinge a proseguire quanto fatto con entusiasmo e determinazione, per mantenere viva la nostra passione e contribuire a un ambiente sempre più inclusivo e accessibile per tutti».