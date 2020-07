Il prefetto consegna il gonfalone del Comune di Borgo Virgilio

BORGO VIRGILIO Il Prefetto di Mantova, dott.ssa Carolina Bellantoni, si è recata oggi in visita al Comune di Borgo Virgilio, per consegnare, nell’occasione, alla comunità i nuovi stemma e gonfalone, approvati dal Presidente della Repubblica per il nuovo Ente nato dalla la fusione dei Comuni di Virgilio e Borgoforte.

A ricevere il Prefetto, il Sindaco di Borgo Virgilio, Francesco Aporti, i membri della Giunta, i rappresentanti dei gruppi consiliari, il Comandante della Polizia locale ed i dipendenti del Comune.

Erano, inoltre, presenti i precedenti Sindaci dei Comuni preesistenti Giancarlo Froni e Alessandro Beduschi ed i Comandanti della Compagnia Carabinieri e della Stazione di Borgo Virgilio.

Dopo alcuni brevi discorsi dei Sindaci che hanno vissuto la fase precedente alla fusione e del Sindaco Aporti, che hanno convintamente confermato la validità della scelta della fusione all’epoca compiuta dalle due comunità, il Prefetto è intervenuto per sottolineare l’importanza dell’operazione effettuata, che ha rappresentato un salto di qualità per il territorio in termini di efficienza e di maggiore coesione sociale.

Al termine della breve cerimonia, il Prefetto ha, inoltre, visitato la centrale operativa della Polizia locale di Borgo Virgilio, esprimendo apprezzamento per l’organizzazione, sia logistica che funzionale, del Comando, che sta promuovendo, in tale fase, utili intese con i Comuni limitrofi per una migliore ottimizzazione delle risorse della polizia locale dell’area mantovana.