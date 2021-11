Fibra ottica pronta a “sbarcare” anche a Villimpenta

VILLIMPENTA – Anche il centro di Villimpenta sta per aggiungersi alla lunga lista di paesi serviti dalla fibra ottica di Mynet: sta infatti prendendo forma proprio in queste settimane il progetto di cablaggio in tecnologia FTTH e FTTC del territorio comunale, a partire dalla realizzazione della nuova dorsale interamente in fibra ottica lungo la tratta che collega Villimpenta al centro di Bonferraro, in provincia di Verona. L’infrastruttura attraverserà le località di Moratica, Pampuro e Corte Belgioioso (frazioni di Sorgà), lungo il tratto veronese della Sp 20A e quello mantovano della Sp 32, in direzione delle vie Vallano e Begozza e, subito dopo, Villimpenta. L’intervento delle squadre della società di telecomunicazioni ha previsto, nello specifico, il rilegamento in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, vera fibra ottica fin dentro l’edificio) di tutta la zona industriale di Villimpenta, che potrà navigare sul web fino ad una velocità di 1 Gigabit/s; le sedi municipali (il Comune, le scuole elementari e medie in piazzale Tobagi, la sede polivalente di via Ruffilli, la biblioteca “Rodari”, la scuola materna “Maria Ausiliatrice” ed il Castello Scaligero con il Campo raggiungeranno invece fino a 100 Mbit/s simmetrici di velocità. Prevista anche l’attivazione di quattro pali “smart” sul territorio comunale e cinque punti wi-fi e per la videosorveglianza (impianto fotovoltaico in via Guglielmo Marconi, cimitero, villaggio rurale in via Costanzi, zona industriale e frazione di Pradello). Per quanto riguarda gli utenti privati, al momento sono stati predisposti gli armadi FTTC (Fiber To The Cabinet – fibra ottica fino all’armadio stradale) che potranno garantire come servizio base e disponibile a tutti la connessione in fibra misto rame con velocità fino a 200 Mbit/s. Attualmente le squadre della società di telecomunicazioni hanno appena dato avvio ai lavori di tracciamento e scavo della dorsale; la conclusione degli interventi è prevista per la fine dell’anno, mentre le prime attivazioni delle utenze private avverranno invece indicativamente a partire dal mese di febbraio. Viste le molteplici richieste provenienti da aziende e privati per potenziare la comunicazione internet sul territorio, il Comune di Villimpenta ha deciso di impiegare parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2020 per stendere la fibra su tutto il territorio comunale. «Le risorse messe a disposizione originariamente erano sufficienti per coprire il capoluogo e solo in parte la frazione e la zona artigianale – ha specificato il sindaco Fabrizio Avanzini -. A quel punto abbiamo coinvolto le aziende locali con sede nella zona industriale, chiedendo loro un supporto economico. La maggioranza delle ditte ha risposto positivamente e ha permesso di realizzare il progetto nella sua completezza».

Matteo Vincenzi