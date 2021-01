Interventi all’Allodi e agli altri impianti sportivi per 120mila euro

SUZZARA – Sistemazione delle gradinate e nuove sedute nelle tribune coperte allo stadio Allodi; un impianto di illuminazione per il campo di Tabellano e altri interventi sulle varie strutture: questo il piano di lavori che il Comune di Suzzara ha approntato per i propri campi sportivi mettendo in campo un investimento di oltre 120mila euro.

Lo stadio di Suzzara sarà interessato – e i lavori sono già stati aggiudicati – da una manutenzione straordinaria delle gradinate delle tribune coperte, ormai obsolete e ammalorate, per circa 12mila euro e dalla sostituzione di tutte le sedute presenti presso le due tribune coperte con nuove sedute certificate ed omologate in classe 1, aventi le necessarie caratteristiche di idoneità alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi, in questo caso con un investimento di circa 10mila euro.

Per quello che riguarda il campo di Tabellano esso sarà interessato da vari lavori: innanzitutto l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento con sostituzione di tutti i corpi radianti, inoltre da un corposo intervento di riqualificazione consistente nella realizzazione di un moderno ed efficiente impianto di illuminazione, mediante torri faro opportunamente dimensionate, che possa consentire lo svolgimento degli allenamenti durante gli orari serali ed anche partite ufficiali di categoria. Per la realizzazione del progetto sono stati investiti 62mila euro. È stato inoltre approvato un intervento di manutenzione straordinaria che prevede la sostituzione dei radiatori in acciaio tubolare presenti negli spogliatoi con 11 altri uguali per dimensioni ma con caratteristiche prestazionali migliorative, per un importo complessivo di poco meno di 5mila euro.

Il campo Zanetta sarà interessato – con un investimento di 33mila euro – dalla sostituzione di tutti i 12 proiettori esistenti costituenti l’attuale sistema di illuminazione con nuovi a led ad alta capacità illuminante e con minor consumo di energia rispetto agli attuali corpi illuminanti. I nuovi led consentiranno di migliorare notevolmente l’illuminazione e la conseguente fruibilità dell’impianto.

Infine, nel Palaroller di via Aldo Moro, è stata aggiudicata la manutenzione straordinaria al telo in pvc doppia membrana che funge da copertura all’immobile, consistente nella rimessa in tensione della membrana agendo sugli elementi di fissaggio, nell’eliminazione degli accumuli di telo presente nei cali di gronda, nel serraggio delle fasce metalliche di fissaggio del telo alle strutture delle gronde, che garantirà migliori prestazioni evitando le infiltrazioni d’acqua che si verificano al verificarsi di eventi atmosferici significativi, ed impediscono l’utilizzo dell’impianto. Il piano di interventi è stato coordinato dall’assessorato allo sport guidato da Arianna Mari che ha confermato come «il Comune creda molto nell’investimento su questi impianti».