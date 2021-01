Gonzaga, partita la campagna di vaccinazione alla Fondazione Ospedale Civile

GONZAGA – Il CdA della Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga comunica che ieri è iniziata presso la nostra sede la campagna di vaccinazione contro il Covid-19.

Ad inaugurare la seduta sono stati il direttore sanitario e i medici e le infermiere appositamente formati per l’attività di vaccinazione; sono state complessivamente inoculate 24 dosi, senza avere riscontrato alcun effetto collaterale. L’attività di vaccinazione, coordinata dal direttore sanitario Roberto Pedrazzoli, proseguirà domani per concludersi venerdì 15 gennaio e riguarderà la quasi totalità degli operatori e degli ospiti in Rsa: «Cogliamo l’occasione – ha spiegato il presidente del Cda Arrigo Giovannini – per ribadire che, in questo momento, la vaccinazione degli operatori sanitari e socio sanitari in “prima linea”, è fondamentale per mantenere la resilienza del servizio sanitario a favore delle persone più fragili e vulnerabili».