Sabbioneta rinnova l’adesione e resta tra i Borghi più belli d’Italia

SABBIONETA Doppio anniversario per i Borghi più belli d’Italia. Il Club, infatti, festeggia vent’anni dalla sua costituzione, avvenuta nel 2001, mentre Sabbioneta è entrata a farne parte dieci anni fa, nel 2011. Proprio in questi giorni il Comune ha provveduto a rinnovare l’adesione, pagando la quota associativa di sua pertinenza, pari a mille e 970 euro, rimasta invariata rispetto allo scorso anno. L’anniversario potrebbe essere motivo di festeggiamenti con apposite iniziative ad hoc, che però per il momento restano in sospeso, stante la pandemia. Probabile che si possa organizzare qualcosa nella stagione autunnale, ma per ora si tratta solo di ipotesi in divenire. Molto dipende da come procederà la campagna vaccinale, da quante saranno le adesioni e, ovviamente, dalle condizioni sanitarie che si registreranno nei prossimi mesi in tutto il Paese. (ub)