Dai marciapiedi agli attraversamenti: a Bozzolo al via i lavori in via Giuseppina

BOZZOLO Sono partiti i lavori di sistemazione dei marciapiedi e per i passaggi pedonali illuminati in via Giuseppina. Al momento dai marciapiedi è già stato rimosso lo strato superficiale e di conseguenza nel corso dei prossimi giorni verrà posato la nuova superficie calpestabile. Ma nel corso dell’intervento è previsto non soltanto il rifacimento dei marciapiedi: sono infatti in programma anche interventi di realizzazione di passaggi pedonali illuminati e in sicurezza che verranno eseguiti in modo contestuale ai lavori edili. «Per il rifacimento e la messa a norma dei marciapiedi – afferma il sindaco Giuseppe Torchio – è previsto un investimento di 32mila euro. Altre risorse invece sono a disposizione per gli attraversamenti pedonali illuminati ed in sicurezza sulla stessa strada». Insomma un intervento importante teso a rendere via Giuseppina, oltre che a norma, anche più sicura.