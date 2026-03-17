Sospensione energia elettrica CdC Viadana

Venerdì 20 marzo, nell’ambito degli interventi previsti per la riqualificazione della Casa di Comunità di Viadana, sarà sospesa la fornitura di energia elettrica dalle ore 10.30 alle ore 19.

Pertanto, i seguenti servizi saranno attivi solo fino alle ore 10.30: CUP, scelta e revoca, protesica, punto prelievi, PUA, CPS, Ser.T, consultorio.

Le palazzine che ospitano poliambulatorio, Ospedale di Comunità, ambulatori dei medici di medicina generale, NPI, continuità assistenziale e vaccinazioni non saranno interessate dalla sospensione dell’energia elettrica e resteranno quindi operative secondo la normale programmazione.