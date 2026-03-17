Calcio Serie B – Il Mantova torna a correre: tris al Cesena e balzo all’11esimo posto

MANTOVA La festa dei 115 anni di storia del Mantova inizia nel miglior modo possibile. Dopo la sfilata degli ex giocatori biancorossi, l’Acm stende 3-0 il Cesena e torna a correre. Decisivo l’autogol di Zaro e le reti Meroni e Mancuso. L’unico neo in una serata più che positiva è l’infortunio di Meroni poco prima del triplice fischio. Sarà valutato nei prossimi giorni. Torna a sorridere anche la classifica: 11esimo posto con 34 punti, a pari merito con il Padova, sconfitto a Venezia. Finisce 1-1 invece Spezia-Empoli; 0-0 Reggiana-Monza. Mantova che tornerà in campo sabato (ore 19.30) a Modena.

Buonasera dallo stadio Danilo Martelli. Dopo il pareggio di Empoli, il Mantova vuole tornare alla vittoria contro il Cesena. I romagnoli, che hanno conquistato solo 3 punti nelle ultime 7 partite, vedono il debutto in panchina di Ashley Cole al posto dell’esonerato Michele Mignani. Nella lista degli indisponibili biancorossi (Ruocco, Bianay e Bonfanti) si è aggiunto in extremis Davide Bragantini, a causa di un affaticamento muscolare. Ricordiamo i diffidati: Castellini, Meroni, Kouda e Paoletti (più Ruocco). Prima del match passerella di 25 vecchie glorie dell’Acm per festeggiare i 115 anni della società.

MANTOVA-CESENA 3-0

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Dembélé (63′ Maggioni), Kouda, Trimboli (81′ Paoletti), Benaissa; Marras (81′ Falletti), Buso (69′ Caprini); Mensah (69′ Mancuso). A disp.: Vukovic, Chrysopoulos, Wieser, Muci, Tiago, Radaelli, Zuccon. All.: Modesto.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini (75′ Amoran); Ciervo (63′ Bastoni), Corazza (63′ Olivieri), Berti, Francesconi (75′ Bisoli), Guidi; Shpendi, Vrioni (61′ Cerri). A disp.: Siano, Ferretti, Arrigoni, Abbondanza, Kebbeh, Domeniconi. All.: Cole.

ARBITRO: Andrea Zanotti di Rimini (ass.: Cortese di Palermo e Regattieri di Finale Emilia; al Var: Giua di Olbia).

RETI: 6′ aut. Zaro, 57′ Meroni, 94′ Mancuso.

NOTE: Ammoniti: Il ds del Mantova Rinaudo per proteste, Guidi, Ciofi, Piacentini, Trimboli. Calci d’angolo: 5-3. Recupero 1′ + 6′. Spettatori totali 8.125 (di cui 0 ospiti) incasso di 84.500,81 euro.

Secondo tempo

96′ Finisce qui. Il Mantova torna a vincere, battendo 3-0 il Cesena.

94′ GOLLLL DEL MANTOVAAAA!!!!!!!!!!!! Mancuso mette il punto esclamativo: 3-0. L’attaccante biancorosso, pescato da Falletti in contropiede, infila Klinsmann in diagonale. Esplode il Martelli.

91′ Meroni non ce la fa e alza bandiera bianca. Il Mantova deve stringere i denti in questi ultimi 6 minuti.

90′ Paratona di Bardi su Olivieri da due passi.

90′ Ultimi 6′ di sofferenza per il Mantova.

90′ Il Cesena ne approfitta e parte al contrattacco: palla vicinissima al sette.

88′ Mantova momentaneamente in dieci quando riprende il gioco.

87′ Gioco fermo per un contrasto tra Meroni e Klinsmann. Ad avere la peggio è il difensore biancorosso. Il numero 13 zoppica vistosamente e viene accompagnato dallo staff medico virgiliano.

86′ Il Mantova continua ad attaccare a testa bassa: destro di Paoletti pericoloso. Ma si resta sul 2-0.

81′ Ultimi due cambi per Modesto: dentro anche Falletti e Paoletti al posto degli omaggiati Marras e Trimboli (applausi scroscianti per lui).

80′ Gol annullato a Caprini per fuorigioco di partenza di Mancuso. Il numero 28 biancorosso aveva ricevuto dalla sinistra per poi gonfiare la rete in diagonale. Ma il guardalinee aveva già alzato la bandierina.

80′ Voillé di Marras e sinistro in diagonale che arresta la corsa oltre la linea di fondo. Palla vicinissima al secondo palo.

73′ Schema da calcio d’angolo e palla calciata al volo da Kouda sulla destra che finisce a fil di palo. Un’altra chance sprecata dai biancorossi per mettere al sicuro il risultato.

71′ Virgiliani padroni del campo: Marras fa la barba al palo da punizione.

69′ Doppio cambio per Modesto che inserisce anche Mancuso e Caprini al posto degli omaggiati Mensah e Buso.

63′ Primo cambio per mister Modesto: dentro Maggioni per Dembélé, omaggiato dal Martelli.

62′ Primo ammonito per il Mantova: si tratta di Trimboli, che atterra un avversario a centrocampo.

60′ Mantova che continua ad attaccare sull’onda dell’entusiasmo. Gran sinistro di Marras che termina a fil di palo. Biancorossi vicinissimi al tris.

57′ GOLLL DEL MANTOVAAA!!!!!!!!!!!!!!! I biancorossi trovano il raddoppio con Meroni che devia la punizione calcia da Castellini. Palla nell’angolino destro. Botta dai 25 metri e intervento del difensore che mette fuori causa Klinsmann.

51′ Cesena pericolosissimo in avanti, per fortuna la conclusione di Berti finisce oltre la linea di fondo.

49′ Primo ammonito della partita: si tratta di Guidi del Cesena.

46′ Mantova che attaccherà in questa seconda frazione sotto la Te. Cesena invece sotto la Cisa.

46′ Inizia la ripresa con gli stessi 22 in campo.

Primo tempo

45′ + 1′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ Ultimo minuto di recupero prima del rientro negli spogliatoi delle squadre.

40′ Buso rimane a terra in area romagnola dopo uno scontro di gioco. Ma l’attaccante biancorosso, dopo un breve periodo steso a terra, si alza e riprende a correre. Forse si aspettava un check del Var per un possibile rigore.

38′ Momenti concitati al Martelli: il pubblico rumoreggia per un fallo non concesso a Dembélé, trattenuto vistosamente. Zanotti però fischia il fallo subìto da Trimboli. Dalla panchina si alza il ds Rinaudo che protesta, secondo l’arbitro troppo veementemente, e viene ammonito.

34′ Nel frattempo compare uno striscione in Te: “Uniti per un calcio popolare. Mantova abbraccia la Curva Mare”.

33′ Ci prova Marras per il Mantova con il sinistro a giro che termina però lontano dai pali difesi da Klinsmann.

29′ Dopo un avvio scoppiettante, il Mantova abbassa i ritmi e concede leggermente più spazi al Cesena.

23′ Il Cesena non ci sta e contrattacca con Shpendi. L’attaccante dei romagnoli sterza e calcia sul primo palo: Bardi c’è e in tuffo blocca la sfera. Primo timido squillo ospite.

20′ Più Mantova che Cesena in questi primi minuti di gioco. Primo corner Acm e palla sui piedi di Meroni che però calcia centrale. Altra occasione che sfuma.

19′ Occasionissima per il Mantova: Francesconi perde palla a metà campo, Trimboli la riconquista e lancia Kouda in contropiede. Ma a tu per tu con Klinsmann, il centrocampista dei virgiliani calcia male: palla incredibilmente sopra la traversa da buonissima posizione.

16′ I biancorossi quando attaccano si rendono pericolosi ma, per il momento, non riescono a trovare il raddoppio.

12′ Biancorossi in palla e propositivi: altra azione in avanti con Marras che impegna Klinsmann sul primo palo con un tiro cross insidioso.

11′ Mantova che parte subito forte come ad Empoli. La speranza però è che non si ripeta quando visto al Castellani.

6′ GOLLLLL DEL MANTOVAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! Azione prolungata in attacco dei biancorossi con Trimboli che prima si mette in proprio e calcia trovando però la respinta di un difensore avversario. La palla rimane sui piedi dei biancorossi con Dembélé che serve ancora Trimboli. Il centrocampista trova un pertugio e mette in mezzo per il tocco di Zaro che buca la propria porta.

6′ Fase di studio per entrambe le squadre.

2′ Primo corner della partita in favore dei romagnoli. Sugli sviluppi palla recuperata dalla retroguardia biancorossa.

1′ Mantova che attaccherà da sinistra a destra in questa prima frazione. Cesena da destra a sinistra.

1′ Primo pallone della partita toccato dal Cesena.

Pre-gara

Foto di rito e poi disposizione in campo per il calcio d’inizio.

Mantova e Cesena fanno il loro ingresso in campo.

Ricordiamo che per la sfida con il Cesena il Mantova scenderà in campo con una maglia celebrativa per festeggiare i 115 anni di storia: colorazione azzurra e stemma con la croce centrale rossa su sfondo bianco.

Gioco di luci alla lettura delle formazioni.

I tifosi del Cesena sono appostati nei Distinti: circa 300.

Applausi scroscianti dal Martelli.

Inizia la sfilata delle Mantova Legends con lo speker che presenta i 25 ex biancorossi tra gli applausi del Martelli rimembrando tutte imprese compiute negli anni di gloria.

Mantova e Cesena fanno rientro negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli. Ultimi 15 minuti prima del fischio d’inizio.

Nel frattempo si riempie pian piano il Martelli: attesi poco più di 8mila tifosi sugli spalti.

Sull’altra sponda il tecnico dei romagnoli Cole, al debutto sulla panchina bianconera, si affida alla coppia Shpendi-Vrioni per perforare la retroguardia biancorossa.

Mister Modesto ne cambia tre rispetto al pareggio di sabato scorso a Empoli: Dembélé rileva sulla fascia destra Radaelli mentre in attacco Marras e Mensah sostituiscono Bragantini, out per un affaticamento muscolare, e Mancuso.

Serata ventosa, terreno in buone condizioni e temperatura dell’aria di 12 gradi.

Mantova e Cesena sono in campo per il riscaldamento.

Questo l’elenco delle 25 vecchie glorie che sfileranno prima del match:

UGO TOMEAZZI – SERGIO GIRARDI – LUIGI SANSEVERINO – SERGIO FACCHI – STEFANO ZARATTONI – SAURO FRUTTI – ALESSANDRO ZANINELLI – PIERO BIANCO – GIUSEPPE MANARIN – SILVANO MAZZI – CLAUDIO VALIGI – CARLO NERVO – LUCIANO BENETTI – ORIANO BOSCHIN – SILVIO DELLAGIOVANNA – PAOLO PUPITA – GABRIELE CICCIO GRAZIANI – CRISTIAN ALTINIER – GAETANO CARIDI – MANUEL SPINALE – MATTIA NOTARI – EMILIANO TARANA – STEFANO FRANCHI – GAETANO MONACHELLO – SALVATORE BURRAI

Menzione speciale per due Mantova Legends che oggi non ci sono più: Gustavo Giagnoni e Dante Micheli. Allo stadio ci saranno, rispettivamente, il figlio Basilio e la figlia Stefania.