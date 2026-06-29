Trovato senza vita nel bagno dal figlio: 69enne stroncato da un malore a San Benedetto Po

SAN BENEDETTO – Tragica scoperta nella notte tra ieri e oggi, 29 giugno, a San Benedetto Po, dove un uomo di 69 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione di via Enrico Ferri. L’allarme è scattato intorno all’una, quando il figlio, non riuscendo a mettersi in contatto con il padre dal pomeriggio di domenica, al termine del turno di lavoro si è recato a casa del genitore, trovandolo riverso a terra nel bagno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e il personale del 118, che ha potuto soltanto constatare il decesso. La vittima è Davide Rapuani, 69 anni, residente a San Benedetto Po. Secondo i primi accertamenti, la morte è avvenuta per arresto cardiaco e non sono emersi elementi tali da far ipotizzare cause diverse da quelle naturali. Al termine delle verifiche di rito, la salma è stata restituita ai familiari.