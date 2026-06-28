Viadana: la giunta parte con i lavori alla ciclabile e alla scuola Bedoli

VIADANA Una variazione urgente di bilancio da 155mila e 903,50 euro: si apre così il secondo mandato amministrativo del sindaco Nicola Cavatorta. Nella prima riunione della nuova giunta sono state approvate le delibere che consentono di avviare gli interventi di adeguamento antincendio della scuola dell’infanzia Bedoli e di ripristino della pista ciclopedonale di Torre d’Oglio. Si tratta – spiega il Comune – di due opere di particolare rilievo per il territorio, destinate a migliorare la sicurezza degli edifici scolastici e della rete ciclopedonale.

L’intervento sulla scuola Bedoli dispone di un finanziamento complessivo di 86mila e 915 euro, di cui 70mila provenienti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Pnrr e 16mila 915 euro a carico del Comune. Contestualmente la giunta ha preso atto del contributo ministeriale, ha approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo e ha autorizzato la sottoscrizione dell’accordo di concessione con il Ministero. Il progetto, predisposto dallo studio Planeta di Reggio Emilia, è stato aggiornato dopo un approfondimento tecnico che ha modificato la ripartizione delle somme, mantenendo invariato il valore complessivo dell’opera. L’appalto dovrà essere aggiudicato entro il 30 giugno, mentre i lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre.

La variazione di bilancio appena approvata dalla giunta comunale comprende inoltre il ripristino della pista ciclopedonale di Torre d’Oglio, intervento del valore di 126mila euro finanziato con un contributo Gal di 85mila e 903,50 euro e con un cofinanziamento comunale di 40mila e 96,50 euro. Il cronoprogramma prevede l’avvio dei lavori entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, ricevuta il 23 febbraio scorso, e la conclusione entro dodici mesi. La variazione dovrà ora essere sottoposta alla ratifica del consiglio comunale. Due opere importanti, insomma, con le quali dare il via nuovo mandato.