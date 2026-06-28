Guidizzolo: inaugurato il MuDRI nella rinnovata torre civica

GUIDIZZOLO Martedì la comunità di Guidizzolo ha vissuto un momento speciale, con la restituzione alla cittadinanza di uno dei suoi luoghi simbolo in una nuova dimensione culturale.

Nelle sale restaurate torre civica è stato infatti inaugurato il MuDRI – Museo Diffuso del Risorgimento. Recuperato con un importante intervento di valorizzazione, l’edificio si trasforma così da semplice luogo di memoria storica a spazio dedicato a cultura, turismo e identità.

Il progetto del MuDRI supera il modello del museo tradizionale, proponendo una rete viva che collega territori, persone e testimonianze. Il Risorgimento viene così raccontato non solo attraverso i grandi eventi, ma anche mediante le storie quotidiane e i legami che hanno contribuito a costruire l’identità locale.

Il percorso sarà guidato dal professor Giovanni Zangobbi. Al taglio del nastro, il sindaco Stefano Meneghelli ha ringraziato di cuore tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del Mudri, invitando cittadini e turisti a visitare il museo con curiosità ed emozione.