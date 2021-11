Violenza di genere, il numero per denunciare sulle vetrine di negozi di Villimpenta

VILLIMPENTA – Villimpenta Rendere ancora più chiara e capillare la lotta contro la violenza sulle donne.

È l’intento racchiuso nella serie di iniziative organizzate a Villimpenta in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne”, che culminerà con una serata a tema in programma giovedì 25 novembre presso il centro polivalente (inizio ore 20.30) e che oltre al Comune e all’Arma dei Carabinieri (sarà presente il maresciallo Giovanni Valastro) vedrà coinvolte anche le scuole medie locali (parteciperanno gli alunni delle classi seconde e terze e le insegnanti Dora Bastone, Silvia Brentaro e Cristina Prandini), la sezione “Vergilius” di Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni e affari) e la psicologa Jessica Alberti. Dal 24 al 28 novembre anche il Castello Scaligero di via Tione – al pari della caserma dei carabinieri di Castel d’Ario – sarà illuminato di rosso per rendere visibile la vicinanza verso tutte quelle donne che sono state vittime di violenza. E lo stesso faranno gli esercizi commerciali del paese, che esporranno alle vetrine o all’esterno dei negozi qualcosa di “rosso” come un indumento, un accessorio, un fiocco o un semplice biglietto per ricordare quanto grande e costante deve essere la lotta contro questa piaga sociale inaccettabile e imperdonabile. Ma c’è anche chi ha fatto un passo ulteriore, mettendo bene in vista anche il numero nazionale antiviolenza – il 1522 – affiancato dal numero unico dell’emergenza (112). Un’iniziativa semplice, ma importante per ricordare alle donne vittime di violenza che non sono sole. «Proponiamo di aggiungere sul rosso qualcosa di piccolo e bianco per i bambini e le bambine travolti allo stesso modo dall’orrore di una violenza che confonde l’amore con il possesso, orfani e vittime, insieme alle loro madri uccise, di questa immane violazione dei diritti umani», ha detto Maria Teresa formoso, consigliere comunale con delega a Istruzione, Pari opportunità e Gentilezza. Al fine di dare visibilità all’iniziativa e continuare l’azione di sensibilizzazione, i commercianti potranno inviare le foto delle loro esposizioni per e-mail all’indirizzo formoso.mariateresa@gmail.com oppure su chat WhatsApp al numero 349/8387206. Le immagini saranno in seguito pubblicate sul sito e sulle pagini istituzionali di Comune e associazioni di riferimento.

Il cerchio degli eventi si chiuderà venerdì 3 dicembre con il convegno “Quel rosso violato”, sempre alla Polivalente, con inizio alle ore 20.30.

Matteo Vincenzi