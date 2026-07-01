Atletica leggera – Amicizia e relax: la vacanza al mare della Libertas

CESENATICO Una settimana all’insegna dell’amicizia e della condivisione. Non la pista con le corsie, non il cronometro e i millesimi ma la spiaggia, le onde a scandire le andature e le accelerazioni. Soprattutto lo stare assieme nel rispetto delle esigenze altrui. È questa la settimana che una ventina di atleti della Libertas Mn sta trascorrendo all’EuroCamp di Cesenatico. Un’opportunità che la società offre da decenni ai propri giovani atleti, un’esperienza che certamente porteranno nel cuore per tutta la lora vita.