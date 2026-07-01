Solidarietà, Coldiretti Donne Mantova per il Centro Aiuto alla Vita

Le Donne di Coldiretti Mantova hanno consegnato un assegno per sostenere il Centro Aiuto alla Vita (Cav) di Marzia Monelli Bianchi, consolidando anche quest’anno la vocazione del gruppo di imprenditrici guidato da Camilla Destro alla solidarietà verso i soggetti più fragili.
I fondi, raccolti nelle scorse settimane attraverso una cena molto partecipata all’agriturismo Il Grappolo di San Benedetto Po, sono stati affidati alla fondatrice del Cav nella sede del mercato coperto di Campagna Amica in piazza Broletto 6, alla presenza dell’avvocata Beatrice Biancardi, consigliera di Parità effettiva della Provincia di Mantova.
“Ci auguriamo che questo incontro sia il primo passo di una collaborazione all’insegna di una solidarietà femminile sempre più costruttiva, che porti in futuro non solo a patrocinare le molte iniziative già in essere del Centro Aiuto alla Vita, ma che approdi magari a un nuovo percorso condiviso in cui anche l’agricoltura possa trasformarsi in un’opportunità di lavoro per le donne sostenute nel loro percorso di crescita dal Cav”, ha dichiarato Camilla Destro, delegata provinciale delle Donne Coldiretti.