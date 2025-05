Atletica – Provinciali: spettacolo al Campo Scuola con Spartacus, Libertas, Gonzaga e Rigoletto

Mantova Domenica al Campo Scuola di Mantova si sono svolti i Campionati Provinciali Ragazzi, Cadetti ed Esordienti, organizzati dalla società Spartacus. Per la Libertas, due titoli e due personali per Thomas Lipreri, nel lungo con 5.44 e nel triplo con 10.53. Bell’impressione nel triplo per Luigi D’Amato con m 9.37. Altre due vittorie per Alessio Borghi nel peso con m 10.10 e nel giavellotto con m 32.43 dove Pietro Berardelli ottiene un promettente m 28.13. Tra i ragazzi bravo Samuele Maestrini che lancia il vortex a m 36.52 e vince anche il peso con m 9.77. Tra le cadette Chiara Triboldi vince il disco con m 25.27 ed è 2ª nel giavellotto con 19.69. Nel salto in lungo Maddalena Gola va a m 4.24 e nel triplo a m 8.86. Bene anche Giulia Squassabia con 8.35 nel triplo e 1.25 in alto. Tra le ragazze Aurora Bovi è seconda nel lungo con m 4.14 e Najiri Quagliarella terza con m 4, poi 3.99 per Adele Biaggi, 3.98 per Bianca Tosi che poi salta in alto m 1.25. Bravi gli Esordienti: Ginevra Negri vince sia i m 50 con 7’’58 che il lungo con 4.02. Seconda nella velocità Ginevra Savioli con 8’’07. Secondo anche Nirwan Sampaya con 7’’78 sui 50 e 4 metri nel lungo.

L’Atletica Rigoletto ha partecipato ai Provinciali con una buona compagine, ottenendo diversi vittorie e podi.

Nella categoria ragazzi, spicca la doppia vittoria di Luca Girelli nel salto in alto con m 1.56 e nel salto in lungo con 5.11, misura eccellente che lo pone al 2° posto in Regione. Il compagno di squadra Flavio Piccina sale sul primo gradino del podio nel vortex con l’ottima misura di 45.64 ed è 2° nel lungo con 4.47. Sempre nel vortex terzo posto per Diego Gervasio con 31.53, mentre tra le ragazze, nel vortex, vittoria di Altea Ravenoldi con 25.57 e seconda Sarah Caffarella con 20.46. Nel getto del peso Ragazze terzo posto di Giorgia Milani con 5.83. Tra le Cadette, doppia vittoria della forte saltatrice Gaia Girelli nel salto in lungo con 4.85, dove Frida Radenoldi è 3° con 4.11, e nel triplo con 9.87, seguita da Vittoria Zampriolo, che con 9.59 migliora il suo personal best di un metro. Nel salto in alto, podio tutto giallonero con sul 1° gradino Vittoria Zampriolo con il nuovo personal best di 1.46. Sul 2° gradino Marta Nitto con 1.36 e terza Yanni Scarabelli Da Costa con 1.36. Vittoria di misura nel getto del peso per Amanda Costi con 10.35 e il nuovo personale, seguita dalla sorella Virginia con 8.38 e da Giulia Gola con 6.64, mentre tra i maschi nuovo personale per Gabriele Masenelli (8.89). Nel giavellotto 2° posto per Paolo Panizza : 30.14 il suo tiro, mentre il disco cadetti l’ha vinto Gabriele Masenelli con 21.28. Nel disco femminile si piazzano seconda Amanda Costi con 23.28 e terza Marianna Redenti con 18.38. Il martello Cadette va a Virginia Costi con la buona misura di 30.78. Ottima gara di Luca Oliani nel salto in alto, che con la misura di 1.59 migliora di molto il suo personale, poi chiude secondo nel triplo con 9.68. Per l’Atletica I Gonzaga, erano tre gli atleti in gara e sono arrivati due podi. Livia Giacchetto, al suo esordio, vince il salto in alto mentre Anna Brunelli conquista il bronzo nel salto triplo. Al suo debutto agonistico anche Giovanni Brunelli, sempre nel triplo, che si difende benissimo arrivando ai piedi del podio. Per la Spartacus, Francesca Ballarini vince il lungo Ragazze con 4.44; sesta Anastasia Rolyk con 3.89.