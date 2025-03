Braccio di Ferro: ennesima vittoria per il sustinentese Nicola Piccina

Sustinente Ancora un successo per il giovanissimo atleta sustinentese Nicola Piccina: successo importante perchè garantisce al da poco maggiorenne campioncino di “braccio di ferro” l’accesso alla categoria seniores. Impegnato a Rovato in provincia di Brescia in quello che viene definito “Super Match”, ovvero una gara considerata di valenza internazionale, Nicola era inserito nella categoria “Beginners 70 chilogrammi”. Qualche decisione arbitrale controversa e qualche fallo di troppo gli sono costati il podio nel “braccio sinistro” dove si è classificato settimo; ma nel braccio destro Nicola, che si sta confermando come una delle promesse più interessanti di questa disciplina, non ha avuto rivali e il primo gradino del podio è stato tutto suo. In attesa poi di cimentarsi nella categoria seniores e di portare avanti una passione che sta coltivando con grande impegno.