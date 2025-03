Bocce – Gozzi-Tassini d’argento al “Fanetti” di Suzzara

Suzzara Con successo di partecipazione e di pubblico si è disputato domenica 16 marzo a Suzzara il 39° Trofeo Antonio Fanetti. Gara regionale, a coppie, organizzata dalla Bocciofila Suzzarese per categorie A, B e C, divise fino al possibile. Alla partenza, per le fasi eliminatorie vi erano ben 119 formazioni, in rappresentanza di 60 società di tre regioni. Sul gradino più alto del podio con l’oro sono saliti Paolo Ferrarini-Alessandro Ricci cat. “A”, portacolori della Bocciofila Pavullese Modena. Al secondo posto con l’argento, e i meritati applausi dal numeroso pubblico che ha fatto da cornice, Adelmo Gozzi-Gabriele Tassini cat. “C” della Suzzarese. Terzi e quarti classificati Lorenzo Bocchio-Flavio Fiamberti “B” della Fontanella Piacenza e Silvano Palladino-Mauro Maccaferri “C” della Solierese Modena. Dal quinto all’ottavo posto: Giulio Baresi-Andrea Riolfi “B” dell’Eridio Bocce Brescia, Riccardo Bertolini-Imer Iori “B” della Cavriaghese Modena, Luca Bonifacci-Aniello Martiniello “A” della F.P. Castellucchio e Luigi Curnis-Giuseppe Villa “C” della Villese Bergamo. Direttore di gara, Riccardo Iori. Le premiazioni, con parole di elogio e di ringraziamento alla ditta Fanetti, che da oltre trent’anni sostiene questa importante manifestazione in memoria di Antonio, sono state condotte dal presidente della Suzzarese, Guido Bnà.

Campionati Provinciali nella specialità di coppia di categoria C

Domenica scorsa, sulle corsie della Bocciofila Montata Carra, con i meritati applausi hanno conquistato il titolo di Campioni Provinciali 2025 Virginio Pellegri-Vittorio Torella (F.P. Castellucchio) in finale contro Erminio Nigrelli-Mauro Solera (Pegognaghese). Terzi e quarti classificati Giuseppe Vaccaro-Alessandro Giuliani della Nuova Roverbellese ed Enrico Cominotti-Arturo Bellani (F.P. Castellucchio). Direttore di gara, Stefano Morandi.

3° Trofeo Euro Pitture

Fari sulla gara regionale, serale, individuale, organizzata dalla Bocciofila Pegognaghese per le categorie B-C-D: partite ai punti 10. Oggi la finale.