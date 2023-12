Calcio 3a Categoria – Il Moglia è in ritardo sulla tabella play off. Panazza: “Nel ritorno bisogna fare meglio”

Moglia Sesta posizione al giro di boa, con 21 punti, per il Moglia di Marco Lanfredi, che è dunque fuori dalla zona play off e conta di recuperare nel girone di ritorno che inizierà domenica 21 gennaio con lo scontro diretto casalingo con la Don Bosco. «Nel ritorno parte un altro campionato – afferma il presidente Marco Panazza -. Segnate e Borgo Virgilio sono ormai irraggiungibili, noi dobbiamo fare meglio dell’andata e cercare di qualificarci per i play off, obiettivo che abbiamo mancato nella scorsa stagione. Il recupero e il rientro di Pecoraro e Rammairone in tal senso saranno molto importanti, sono armi in più da poter sfruttare. Vogliamo recuperare terreno in classifica ed essere in linea con i nostri obiettivi. Inizieremo subito con la sfida diretta con la Don Bosco, che si è rinforzata con D’Amico, bomber di razza che in questa categoria fa ancora la differenza. Ma giocheremo in casa e sul nostro campo ci troviamo a nostro agio, per cui faremo di tutto per cominciare il ritorno con una vittoria. Per centrare l’obiettivo dei play off – conclude Panazza – dovremo essere molto costanti, limitare gli errori e, naturalmente, fare più punti possibili».