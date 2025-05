Calcio a 5 giovani – L’U17 del Saviatesta parte col piede giusto: 2-1 al Top Five

MANTOVA Inizia nel migliore dei modi il cammino del Saviatesta Mantova nella fase nazionale dell’Under 17 di calcio a 5. I virgiliani hanno superato in casa 2-1 i pari età del Top Five, squadra campione del Piemonte, dimostrando carattere e qualità. La formazione mantovana ha chiuso avanti il primo tempo, mantenendo alta la concentrazione anche nella ripresa. Per i biancorossi reti di Sampietri e Bottura, per tre punti fondamentali nel girone. I giovani biancorossi affronteranno , mercoledì 28 maggio, la rappresentativa della Sardegna. Basterà un altro successo per qualificarsi alla final four scudetto, in programma a San Giovanni di Bari il 6, 7 e 8 giugno.