Atletica leggera – La squadra femminile della Rigoletto si qualifica per la finale B nazionale

MANTOVA È ufficiale: l’Atletica Rigoletto ha conquistato per la seconda volta la qualificazione alla finale B nazionale con la squadra assoluta femminile, coronando mesi di impegno, sacrifici e prestazioni di alto livello. Un risultato straordinario che testimonia la crescita costante del gruppo e l’eccellenza raggiunta a livello tecnico. Nel corso delle fasi regionali, a Gallarate, le atlete hanno brillato in numerose discipline, portando a casa punteggi determinanti per la classifica finale. Tra tutte sono da citare le lanciatrici: Francesca Portioli, nel giavellotto, ha conquistato il pass per i campionati nazionali con 40.35; la forte martellista Elisa Cavicchioli (44.60), Matilde Bosi nel disco con il nuovo personale (33.95) e l’allieva Sara Altomare ha lanciato il martello oltre il suo personale a 36.96. Ottimi risultati anche nel mezzofondo: Marta Rasini è migliorata di molto nei 5000 (19’05″68), come Elisa Marconi nei 1500 chiusi in 5’00″22 e negli 800 in 2’26″08. Nella velocità buone prove di Vittoria Goldoni nei 200 corsi in 27″83, Camilla Pitrelli (28″92) e Giulia Savioli (29″68). Quest’ultima ha brillato pure nei 400 con l’ottimo tempo di 1’05″97, mentre Irene Caffini ha corso in 1’08″45. Buone prestazioni di Vittoria Negri e Anna Xhimo nell’asta: 2.40 per entrambe. Marta Lui, all’esordio stagionale nei 100 hs, ha chiuso in 16″46; Margherita Butturi ha coperto i 5000 di marcia. Nel salto in lungo, 4.76 per Denise Sarzi e 4.33 per Alice Di Prima, che poi ha saltato 9.57 nel triplo. Nel salto in alto, discreto 1.45 dell’allieva Emma Righi. Bene anche le due staffette: la 4×100 composta da Pitrelli, Lui, Sarzi e Bacchi (54″53); e la 4×400 con Savioli, Donadello, Caffini e Marconi (4’29″13). Ora l’attenzione si sposta sulla finale nazionale, in programma a Borgo Valbelluna (BL) nel weekend del 14/15 giugno, in cui la squadra punterà ad un piazzamento di prestigio.