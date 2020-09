Calcio Promozione – Cobelli: “Castellana senza paura contro l’Ospitaletto”

CASTEL GOFFREDO Una Castellana che cresce, per gradi e si prepara all’esordio in campionato, che avverrà tra un paio di giorni, domenica 27 settembre, in casa contro la corazzata Ospitaletto, grandissima favorita per il successo nel campionato di Promozione. Mister Alessandro Cobelli, racconta l’ultima settimana dei goffredesi: «Piano piano stiamo recuperando tutti gli acciaccati – dice -, non ci saranno Parisio e Marcello Olivetti, il primo per infortunio e il secondo per squalifica. Spero di avere a disposizione Thai Ba e Cortesi: quest’ultimo è quello che ha più chance di recuperare». «Affrontare l’Ospitaletto già alla prima gara potrebbe essere una sfortuna da un lato, ma un’opportunità dall’altro – prosegue il tecnico -. I bresciani saranno un test attendibile sul nostro stato di forma, poi speriamo di trovarli ancora in fase di rodaggio, ci potrebbe scappare la sorpresa che sovverte i pronostici».

Del resto la Castellana nelle prime due gare ufficiali ha ottenuto un pareggio e una vittoria contro San Lazzaro e Sporting Club: le due gare hanno un fattore in comune, i gol di bomber Nicola Piras. «Speriamo che prosegua così – conclude Cobelli – il giocatore si sta integrando bene e sta facendo anche tanto lavoro sporco. Quando giochiamo come sappiamo, i gol arrivano. Adesso la forma della rosa non è al top, ma bisogna durare tutto l’anno. Ci manca brillantezza, ma arriverà anche quella. L’importante è non deprimersi o esaltarsi troppo facilmente: il campionato è un cammino lungo, nel quale conta la costanza».