Ciclismo – I baby mantovani fanno l’en plein a Guidizzolo

Guidizzolo Tra vittorie, podi e piazzamenti nella top five, i Giovanissimi ciclisti mantovani hanno fatto la parte del leone al 37° Trofeo Amac – Remo Stanghellini, andato in scena ieri mattina a Guidizzolo. La manifestazione, organizzata con la consueta cura dal Ciclo Club 77 con il sostegno della storica azienda locale, del Comune e del Comitato provinciale Fci, ha rispettato il copione: grande partecipazione, organizzazione impeccabile e spettacolo garantito nonostante il caldo afoso di queste giornate.

Sui mille metri del circuito cittadino, un centinaio di giovani atleti hanno dato il massimo per conquistare applausi e risultati. I baby delle società mantovane, Ciclo Club 77, Mincio Chiese e Sporteven, si sono distinti con prestazioni convincenti, conquistando la gran parte dei successi in palio. A firmare le vittorie, in tutte le categorie, sono stati dunque Leonardo Rinaldi e Sofia Azzini (nella G1), David Messetti e Adele Avanzi (G2), Leonardo Busselli e Caterina Bressan (G3), Francesco Favalli e Angela Ghizzi (G4), Ester Messetti (G5), Viola Mazzola e Leonardo Mai (G6). Il secondo gradino del podio è stato conquistato da Benedetta Pozzi Piserà e Riccardo Rinaldi (G2), Simrat Kaur e Mattia Delpietro (G3), Samuel Arena (G4) e Luca Pavani (G6). Al terzo posto si sono issati Luigi Beduschi (G2), Francesco Gardoni (G3), Paolo Caffarella (G4), Nathan Paolo Biolchi (G5) e Alessio Azzolini (G6). Importanti anche i piazzamenti tra i primi cinque. Quarto e quinto posto rispettivamente per Nicolò Prezzi e Tanvir Singh (G1), Leonardo Biolchi e Riccardo Bolzacchini (G2), Josè Sabino (G3), Walter Bressan e Davide Munari (G5), Lorenzo Burato e Mattia Araldi (G6).

A seguire le varie fasi della giornata c’erano anche volti noti dell’ambiente sportivo e istituzionale: Adriano Roverselli, consigliere regionale Fci e assessore allo sport del Comune di Guidizzolo; Cesare Stuani, consigliere comunale; Marzia Stanghellini con il marito Emanuele Menossi, in rappresentanza della famiglia del compianto Remo; Fausto Armanini, presidente provinciale della Federciclismo; e Giorgio Papa, consigliere e responsabile provinciale del settore giovanissimi strada.

Paolo Biondo