Ciclismo – Tutti in pista! La Ride ’N Fun al Pump Track diverte i giovani bikers

Mantova La seconda edizione della Ride ’N Fun è andata in archivio con un successo pieno e ricco di entusiasmo, tanto per gli organizzatori, i giovani atleti dell’R84 Factory Team, quanto per i protagonisti dell’intera manifestazione.

Sull’impianto cittadino realizzato dal Comune di Mantova, sostenitore con il Comitato provinciale Fci, il Coni e un gruppo di sponsor della manifestazione, nel quartiere di Valletta Valsecchi si sono ritrovati numerosi appassionati di questa specialità. Appassionati che hanno dato spettacolo insieme ai tanti baby che si sono avvicinati alla disciplina, proponendo evoluzioni che hanno strappato calorosi applausi da parte del pubblico presente.

La giornata è stata pure caratterizzata dalla presenza sulle bici di personaggi di spicco del settore. Tra loro ricordiamo Ivo Pasquettin, Giuditta Cemin, Diego Crescenzi, Elia Orfino, Sebastiano Battistelli e Francesco Di Filippo.

«È stata una giornata straordinaria – ha sottolineato il presidente dell’R84 Factory Team, Alessandro Genovesi – i nostri ragazzi sono stati molto bravi a predisporre la festa in ogni minimo particolare. Vorrei pure ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e ci hanno sostenuto al primo minuto. Sono convinto che le emozioni provate dai tanti presenti abbiano rafforzato l’interesse che ruota intorno a questa nuova specialità».

Ad applaudire ogni esibizione vi erano anche l’assessore Iacopo Rebecchi, la delegata provinciale del Coni Tiziana Pikler, il presidente provinciale Fci Fausto Armanini con il vice Giovanni Comparin e il consigliere Stefano Lodi Rizzini. (bio)