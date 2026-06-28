Ciclismo Juniores – Sprint perfetto di Arnoldi al Gp Santi Martiri. Zerbinati nuovo campione provinciale

CASATICO Il sabato agonistico mantovano ha avuto negli Juniores i protagonisti assoluti del Gp Santi Martiri-Coppa Comune di Marcaria-Coppa Dario Ofretti a.m. che si è svolto a Casatico (Marcaria).

Al via della competizione, allestita dall’Uc Ceresarese con il sostegno del main sponsor Riccardo Belletti, consulente finanziario di Allianz Bank, sulla linea di partenza si sono presentati circa 130 atleti, che sul circuito di 5,600 km da percorrere 20 volte per un totale di 112 km hanno avuto un avversario in più da sfidare ovvero il gran caldo. A condividere i vari aspetti della manifestazione valida, anche per l’assegnazione del titolo di campione provinciale di categoria, maglia che è finita sulle spalle di Pietro Zerbinati della Biesse Carrera, vi erano anche il Comitato provinciale Fci, i Veterani dello Sport, che hanno assegnato la Coppa Dario Ofretti a.m. al neo campione provinciale, e la locale parrocchia con Don Giuseppe Frittoli che prima del via ha dato la benedizione agli atleti e ai presenti. Sul versante agonistico, lungo l’intero percorso non c’è stato un attimo di tregua. Gli atleti, infatti, hanno interpretato il ruolo a loro ascritto con grande impegno e determinazione regalando spettacolo ed emozioni dal primo all’ultimo chilometro. Dopo le numerose fughe tentate, il gruppo ha preso in mano le redini della gara e nel finale ha affidato ai velocisti il compito di dire la loro.

Alla fine, ad aggiudicarsi la competizione mantovana è stato Mattia Arnoldi del Team Ecotek Zero24, che in volata ha messo alle sue spalle, nell’ordine, Jacopo Vendramin delle Industrie Forniture Moro C&G e il compagno di squadra alla Ecotek Edoardo Fiorini. Per Arnoldi è il secondo successo stagionale dopo quello bellissimo conquistato al Giro del Friuli.