Ciclismo Mtb – Vittoria Bondi vola sul tetto d’Italia: suo il titolo nella specialità Xco

CHIES D’ALPAGO (Bl) Ancora un tricolore per il ciclismo giovanile mantovano. Ieri a Chies D’Alpago (Bl) Vittoria Bondi del Santa Cruz Tsa Beltrami si è laureata Campionessa Italiana Esordienti del 2° anno per la specialità Xco dell’mtb.

Una prova esaltante quella proposta dalla giovane atleta virgiliana, che con questo ennesimo alloro ha confermato il potenziale di cui dispone. Nel medesimo contesto, sono da sottolineare il 5° posto conquistato dall’allieva del 1° anno Eleonora Flaviani del Ktm Academy e il 7° dell’allieva del 2° anno Marta Malinverno dell’Mtb Novagli. Prestazioni positive, sempre ai Campionai Tricolori Xco sono state fornite da altri atleti e atlete virgiliani: Irene Rossetti, Matteo Massardi, Cristian Barbi dell’Mtb Novagli e Lucia Benini del Barbieri. Nella specialità dell’Xce, a eliminazione diretta, invece, svoltasi sabato, da sottolineare il 7° posto conquistato sia da Eleonora Flaviani tra le allieve sia da Giovanni Malinverno dell’Mtb Novagli tra i master.

Restando tra le ruote grasse, alla Dolomitica del Brenta che si è corsa a Pinzolo (Tn), sul tracciato marathon di 70 km, ottima prova dei due U23 del Chero Piping Team Sfrenati Giacomo Piccagli e Matteo Truzzi . Riconfermano la maglia di leader del circuito Trentino Mtb Alessandro Forni tra gli M4 e Marco Malacarne tra gli M2. Nel percorso Classic, Daniel Vincenzi si è piazzato 5° assoluto e 2° di categoria M1.

Nella Gf Sportful svoltasi a Feltre (Bl), nel percorso lungo 1° posto di categoria M6 per Ivan Canni e 3° per Alessandro Forni degli M4.