Nuoto special – La Pol. No Frontiere vince il 2° trofeo Vernizzi

Mantova Grande successo per il 2° trofeo di nuoto special prof. Sergio Vernizzi, rientrante nelle Virgiliadi 2022, organizzato alla Canottieri Mincio dalla Polisportiva Andes H. Presenti 40 atleti in rappresentanza di Polisportiva bresciana No Frontiere, Polisportiva Andes H e La Quercia coop. La manifestazione ha dato ottimi risultati tecnici ed è stata l’occasione per una grande dimostrazione di inclusione sociale in una cornice prestigiosa come quella della Canottieri.

La società di Cittadella si appresta a festeggiare i suoi 140 di storia, aprendo le porte alle discipline paraolimpiche che oggi sono dunque protagoniste con nuoto e canoa in attesa di ancora nuovi ingressi. Dopo le prove dei 100 sl, 50 dorso, 50 sl e delle staffette, il trofeo è stato vinto della società campione regionale uscente Polisportiva Bresciana, a cui le figlie del prof. Vernizzi hanno consegnato una targa dell’artista di Cavriana Raffaele Darra. Andes H al secondo posto, Coop la Quercia al terzo e Canottieri Mincio al quarto. La manifestazione è stata aperta dai saluti del consigliere delegato allo sport della Provincia di Mantova Mattia Di Vito, mentre al termine delle gare tutti gli atleti sono stati premiati dal presidente della Canottieri Gianni Mistrorigo e dall’avv. Fabio Madella consigliere delegato allo sport del Comune di Mantova.

Impeccabile l’organizzazione di Canottieri Mincio grazie allo staff guidato da Rita Bastianelli con il tecnico Lorenzo Danini, il giudice arbitro Tobia Pegoraro e i cronometristi Angelo Monaco, Luca Spotti e Paola Rossetti, e le addette alla segreteria Catia e Francesca, oltre al ristorante La Fornace della Canottieri che ha offerto il pranzo a tutti i partecipanti.