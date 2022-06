Ciclismo – Morelli (M. Chiese) sbanca Cremona. Acuti e Ferrari sul podio a Molinetto

Cremona Matteo Morelli del Mincio Chiese ha firmato ieri l’albo d’oro della Coppa Signorini, gara riservata alla categoria Allievi che si è corsa a Cremona alla presenza di oltre 100 atleti. L’alfiere del team virgiliano ha festeggiato così il suo primo alloro stagionale, sesto di squadra, mettendo a segno un numero di grande rilievo tecnico. Sul rettilineo d’arrivo, leggermente in salita, si è presentato con un vantaggio di 2” rispetto al gruppo degli inseguitori. Vantaggio limitato, ma gli è bastato per tagliare il traguardo a braccia alzate tra gli applausi dei numerosi sportivi presenti. A Molinetto di Mazzano (Bs), invece, tra le Esordienti donne, da sottolineare il secondo posto di Maria Acuti della Valcar e il terzo conquistato da Irene Ferrari del Gioca in bici Oglio Po. Sempre nella località bresciana, ma tra gli Esordienti, maschi applausi per Federico Rezzaghi del Mincio Chiese che ha conquistato l’ennesimo podio chiudendo al 3° posto, tra i 1° anno, mentre Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli si è piazzato 5° tra i 2° anno. Per quel che concerne sempre la strada, la giovanissima Greta Giannotta dell’Allgor Tatobike ieri si è imposta nella G5 a Pescantina (Vr). Tra gli juniores, invece, il piazzamento migliore lo ha ottenuto Stefano Leali del Team Giorgi che a Casalpusterlengo (Pv) è giunto 8°. Il compagno di squadra Angelo Monister ha sostenuto un turno di riposo perché parteciperà da domani a giovedì a Noto (Sr) ai prossimi campionati italiani della pista. Per quel che concerne gli Under 23 continua l’esperienza di Gianluca Cordioli del Sissio Team al Giro d’Italia Under 23: ieri nella seconda tappa ha concluso nel gruppo dei primi. (b)