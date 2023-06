Pallavolo serie A3 – Gabbiano, reparto centrali completato con Luca Tauletta

Cerese Prende sempre maggior forma il roster della Gabbiano Mantova per la prossima annata sportiva, la prima in A3 per la compagine mantovana.

L’ultimo innesto, nel reparto dei centrali, è Luca Tauletta, classe 2003 per 201 centimetri, in arrivo dal sempre prolifico vivaio di Modena Volley.

«Sono molto contento dell’opportunità che mi ha dato Mantova per l’anno prossimo – queste le prime parole di Tauletta da giocatore biancazzurro – Essendo il mio primo anno in A3 non vedo l’ora di iniziare questa stagione e dimostrare quanto valgo. Spero, con tanto impegno e costanza, di riuscire a raggiungere i miei obiettivi individuali e di squadra».

Originario di Carpi, Tauletta ha svolto tutta la trafila nelle giovanili modenesi, e nell’ultimo anno ha disputato i campionati di serie B e Under 19 con la maglia gialloblu. Per lui anche due convocazioni in prima squadra negli scorsi anni, compresa una trasferta europea di Coppa Cev. L’arrivo di Tauletta va a completare il reparto centrali della Gabbiano, che potrà contare anche sui confermatissimi Andrea Miselli, Jacopo Ferrari e Matteo Zanini, tutti protagonisti nel corso dell’ultimo anno e desiderosi di togliersi soddisfazioni anche nel prossimo torneo. Assoluti punti di riferimento della squadra sia in attacco che a muro, oltre che in battuta.

«Siamo molto soddisfatti dell’arrivo di Tauletta – spiega il team manager Nicola Artoni – perché si tratta di un ragazzo dalle ottime potenzialità tecniche e fisiche, dotato di un atteggiamento esemplare in palestra, che sono certo si potrà ritagliare uno spazio importante nel campionato che andremo ad affrontare. Ottima anche la conferma di Miselli, Ferrari e Zanini, tre atleti di primissimo livello che faranno bene anche in A3». L’ingaggio del centrale arriva dopo pochi giorni dall’ufficialità dell’arrivo al Gabbiano del regista Niccolò Depalma, classe 2002 e campione d’Italia con l’Itas Trentino. Al suo fianco, come compagno di reparto, Luca Martinelli, classe 1998, dallo Scanzorosciate di B.