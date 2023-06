Calcio Promozione – Il Suzzara si tuffa nel “sogno americano”

SUZZARA Grande affluenza presso la sala Poliedro del “Piazzalunga” di Suzzara per la presentazione dei nuovi soci del Suzzara Calcio. Il presidente Enzo Palvarini ha cercato di unire i “mondi” presenti all’interno della sala, compresi i tifosi. Ovviamente, oltre a lui, c’erano il general manager di Soccer Universities Matt Driver, l’allenatore Sergio Pelegrin Lòpez ed il vice presidente Dan McNally.

«Quello di cui parleremo – ha esordito Palvarini – è un progetto che va oltre il carattere sportivo, perché in un prossimo futuro sfocerà anche in ambito educativo, sociale e scolastico. Questo progetto nasce da una persona che ha sposato una suzzarese ed è andato a vivere negli Stati Uniti. Il figlio ha poi intrapreso la strada del calciatore e si è iscritto alla Soccer Universities di Philadelphia. Lo scorso anno c’era stata un’amichevole e lì ho capito che poteva nascere qualcosa di grande. Qualcosa in grado di dare solidità a Suzzara, intesa sia come società calcistica che come città, e proiettarla poi a livelli superiori. Tutti insieme vinceremo questa partita, ma servirà un cambio di mentalità importante. So che sarà dura, ma è una sfida che vogliamo giocarci, perché la posta in palio è davvero alta. Io in primis voglio provarci ed è per questo che ho creduto in loro sin dal primo momento e voglio portare il più in là possibile questo progetto».

«Sto formando la mia “squadra di governo” – ha continuato Palvarini – . Di sicuro ne farà parte Marco Corradini, che sarà uno dei dirigenti. C’è la volontà di creare una squadra che parta dalla Terza Categoria per dare la possibilità a tutti di giocare e dimostrare il proprio valore. Non solo: c’è in piedi un progetto che comprende la ristrutturazione di un immobile a Torricella-Tabellano, che comprenderà scuole ed università per le giovani promesse. Saranno costruiti campi sintetici da calcio e anche campi da tennis. Insomma, un vero e proprio college americano».

Per la prima volta si è presentato anche Matt Driver: «Sono scozzese e so quanto sia importate il calcio per gli europei, e quanto sia utile per unire le persone. Il nostro obiettivo è quello di portare i giocatori ad un livello più alto. Siamo qui per rispettarvi ed essere rispettati. E per centrare un obiettivo comune: l’Eccellenza. Dobbiamo collaborare tutti insieme per avere successo, per divertirci e crescere. Vi do la mia parola che per il Suzzara abbiamo scelto il miglior staff. Ma dovete darci la possibilità di dimostrarvelo, perché so che non abbiamo ancora guadagnato la vostra fiducia. Speriamo di assicurarcela presto sul campo».

Occhi puntati sul nuovo allenatore: lo spagnolo Sergio Lopez. «Intanto – ha esordito – vi prometto che a poco a poco imparerò l’italiano. Sono molto contento di essere qui e di aiutare il Suzzara. Crediamo nella possibilità di disputare un grande campionato. Lavoreremo tutti i giorni con sforzo, passione ed entusiasmo per trasmettere i nostri valori a tutti: calciatori, tifosi e società. Per quanto riguarda il modulo di gioco, vi dico che è ancora presto per parlarne. Con il tempo troverò la miglior soluzione per la mia squadra». Di certo non ci saranno stravolgimenti nell’organico perché, parole del presidente, «la base della squadra sarà quella dello scorso anno. Poi verranno inseriti i 7-8 giocatori che porteranno loro, tre deo quali fanno parte del giro della loro “nazionale”». Insomma, obiettivi chiari e ambiziosi. Il nuovo corso del Suzzara parte da qui.