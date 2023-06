Il mercato contadino di Borgo Chiesanuova è sempre più sostenibile

MANTOVA L’estate è la stagione del vivere all’aria aperta, delle gite in bicicletta.

E’ importante, quindi, che la bicicletta sia in perfetta forma.

Per questo, sabato 24 giugno, al mercato contadino di Borgo Chiesanuova, in collaborazione con la Federazione italiana amici della bicicletta (Fiab) di Mantova, sarà allestita un’officina mobile per la manutenzione delle bicilette. Tutti coloro che verranno al mercato in bicicletta potranno usufruire, gratuitamente, dei seguenti controlli: frenata, centratura delle ruote e del movimento centrale, lubrificazione dei mozzi, pulizia e grado di consumo della catena, funzionamento del cambio, gioco della forzarla anteriore, movimento dei coni delle ruote, consumo dei copertoni, pressione delle ruote. Mentre si fa la spesa, la bicicletta è rimessa a nuovo.

E, se si viene al mercato contadino con l’auto elettrica, sino al 30 giugno, la ricarica elettrica è offerta dal mercato contadino.

Il mercato contadino ricarica ed è sempre più sostenibile.