Rugby serie B – Super match allo “Zaffanella”. Forza Caimani, battete il Florentia per ipotecare la promozione in A

Viadana Il giorno del big match è arrivato. Oggi allo stadio Zaffanella (ore 15.30, arbitro Crepaldi di Milano) i Caimani sfidano il Florentia dell’ex giallonero Luigi Ferraro in una partita decisiva per la promozione. Il team di Madero e Tejerizo guida il girone 2 con 70 punti, davanti proprio a quello toscano, staccato di quattro lunghezze. Un successo aumenterebbe il divario e il salto di categoria in serie A sarebbe a un passo (sale direttamente la prima classificata), quando mancano 6 turni alla fine. Finora il ruolino di marcia dei gialloneri è stato impressionante. Come ha detto il gm Gamboa, la squadra è formata da giovani usciti dall’Under 19, uniti al gruppo storico dei Caimani, mentre il club toscano ha speso molto per costruire un team proprio per volare in A. Superarlo nel rush finale sarebbe davvero un bel colpo. Ricordiamo che la gara d’andata finì 20-20. «Sfida carica di emozioni – afferma Gamboa – Ma facciamo un passo alla volta». Sulla pagina facebook dei Caimani la diretta del match. La formazione: Herrera, De La Mare, C. Paternieri, Sanchez, Crivaro, M. Paternieri, Cafarra (C), Sarzi Amadè, Cocconi, Fierro, Decuzzi, Davolio, Novindi, Marcoleoni, C. Gamboa. A disp.: Galeotti, Vallesi, Artoni, JC Gamboa, Joubert, Donica, Ferro.

Serie C – Domani allo Stadio del Rugby Comunale di Casalmoro il Micro-B Del Chiese sfida l’Oltremella. Calcio d’inizio alle ore 15.30. In campo anche le giovanili U15 a Leno oggi alle ore 16 e l’U13 domani alle ore 10 a Brescia con Fiumicello e Crema in un triangolare.

Top 10 – La 15esima giornata si apre oggi alle ore 14 con una sorta di spareggio salvezza tra Cus Torino e Mogliano. Alle 14.30 le Fiamme Oro ospiteranno il Calvisano, mentre alle 16 scontro diretto in chiave play-off tral Valorugby e Rovigo. Domani Petrarca-Lyons e Colorno-Viadana.