Calcio Promozione – Il San Lazzaro rivede i fantasmi. Jacopetti: “Su la testa, dobbiamo salvarci”

Mantova E’ un periodo complicato per il San Lazzaro: nelle ultime quattro giornate di campionato, ha raccolto solo 3 punti, frutto di una vittoria e tre sconfitte. Questa brusca frenata ha fatto scivolare i biancocelesti al 12° posto, in piena zona play-out, con 25 punti e a -3 dalla salvezza diretta. «La Pro Palazzolo, nell’ultima partita, ci ha distrutto a livello fisico – afferma mister Jacopetti – dopo il gol preso dopo 6 minuti e quello a fine primo tempo, ci siamo sciolti, senza mai trovare la forza di reagire».

Come si spiega questo momento?

«Abbiamo perso le nostre certezze dopo la vittoria con il Suzzara. Eravamo tranquilli della posizione, poi sono bastati 3 risultati negativi per mandarci in difficoltà. Questa fase non produttiva è mentale e non fisica; sono ancora convinto che possiamo raddrizzare la stagione».

Su cosa ha lavorato maggiormente questa settimana? «Sicuramente sulla fiducia, perché ci manca. Purtroppo alle prime difficoltà cediamo. Ho provato a lavorare anche sulla convinzione dei ragazzi di poterci salvare. Dobbiamo avere più fiducia nei nostri mezzi perché abbiamo le qualità per salvarci».

Due sconfitte diverse con Nuova Valsabbia e Pro Palazzolo: cos’è successo?

«Dopo la vittoria con il Lodrino, gara che abbiamo giocato molto bene, siamo incappati in due sconfitte consecutive. Se col Valsabbia è stato un match a senso unico per noi, in cui abbiamo perso con sei tiri in porta, col Palazzolo è stato tutto il contrario. Ribadisco, ho fiducia nei miei ragazzi e li devo convincere che il calcio è imprevedibile».

Come sono i rapporti con la società?

«Mi sento tutti i giorni con il presidente. Sappiamo entrambi che se un giorno decidesse di cambiare allenatore, mi troverebbe pronto. Il mio interesse è il bene del San Lazzaro di cui sono anche consigliere e direttore sportivo. Vogliamo salvarci senza passare per i play out».

Domenica c’è il delicato derby con la Castellana…

«Sarà una partita complicata, soprattutto a livello di nervi. Un derby è sempre un derby e ci faremo valere. E’ un incontro particolare anche perché Salardi e mister Cobelli sono stati da noi. A livello di formazione abbiamo indisponibili Visentini (per tutta la stagione, ndr) e Delfini (ancora un mese, ndr), mentre non si sono mai allenati Vasaturo, Azzali e Pini».