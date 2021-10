Rugby Top 10 – Viadana a caccia di punti in casa del fanalino Lazio

VIADANA Obiettivo primo successo nel Top 10 per il Viadana. La squadra di German Fernandez, al Giulio Onesti di Roma, sfida la Lazio di De Angelis, ferma al palo dopo le prime due partite, avendo perso in casa 57-21 col Valorugby e 57-17 a Rovigo (ore 16, diretta streaming Facebook sulla pagina ufficiale della Lazio Rugby).

«Questa è una partita chiave per noi – commenta Germán Fernández – Abbiamo la responsabilità di giocare in modo ordinato in attacco e di essere forti nei contatti difensivi. Per dimostrare che stiamo crescendo dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi: ognuno di noi in cuor suo sa quali sono i traguardi e i valori che identificano questa squadra. Insisto, è una settimana molto speciale per noi e dobbiamo dimostrarlo sul campo».

Il ricordo di dirigenti, staff tecnico, atleti e tifosi va alla gara del 14 marzo, sempre al Giulio Onesti, e al malore che nel corso del primo tempo colpì Ramiro Finco, tutt’ora ricoverato al Policlinico Gemelli, che ieri sera ha ricevuto la gradita visita del presidente Giulio Arletti e del gm Ulises Gamboa. «È da sei mesi che non lo vediamo – afferma Arletti – La squadra deve giocare anche per lui, ma attenzione a ritenere che la gara con la Lazio sia facile. I capitolini sono una compagine che riesce sempre a creare dei pericoli. Chiedo ai ragazzi di dare il massimo e di uscire dal campo con onore, come è stato venerdì scorso al termine della sfida allo Zaffanella col Petrarca Padova». «Abbiamo lavorato molto durante la settimana per arrivare pronti alla sfida – ha dichiarato il gm della Lazio Stefano Barba – Nelle due partite precedenti siamo riusciti a mettere in campo solo in alcuni momenti le nostre qualità. Viadana cercherà sicuramente di metterci in difficoltà, potendo contare su un gioco offensivo di grande qualità. Noi vogliamo ben figurare in casa nostra e sono sicuro che tutta la squadra darà il massimo in campo».

Giovanili – a Modena l’U15 fa visita alla squadra locali. Domani alle ore 11 l’U17 sfida il Valorugby a Casalbellotto e l’U19 alle ore 13.30 ospita il Franciacorta.

Under 17 – Torna il rugby a Casalmoro. Prima giornata del campionato Under 17 con la sfida Chiese-Rovato alle ore 17, allo Stadio Malcisi Roberto Costruzioni di Casalmoro. Al termine Terzo Tempo con arbitro, giocatori e tifosi.