Tamburello Serie A maschile – La Cavrianese fa suo il derby col Castellaro (0-2)

CASTELLARO LAGUSELLO Il derby di Castellaro sorride alla Cavrianese, che si aggiudica per 2-0 una sfida intensa, combattuta e rimasta in equilibrio fino agli ultimi scambi. Di fronte vi erano due squadre appaiate in classifica a quota sedici punti, un dettaglio che ha confermato il sostanziale equilibrio visto in campo. Il Castellaro ha interpretato alla perfezione il primo set, imponendo il proprio ritmo e portandosi meritatamente in vantaggio. La Cavrianese, però, non si è disunita: con determinazione e pazienza ha saputo reagire alle difficoltà, recuperando lo svantaggio e ribaltando l’inerzia dell’incontro. Dopo aver riequilibrato il punteggio, i padroni di casa hanno gestito con maggiore lucidità i momenti decisivi dei set successivi, trovando le soluzioni migliori nei frangenti più delicati e conquistando una vittoria preziosa. «Abbiamo vinto soffrendo nel primo set – commenta il dt Alessandro Nobis – Eravamo sotto, ma la squadra ha avuto il merito di non perdere fiducia, ha recuperato e ribaltato la situazione. Nei set successivi siamo riusciti a gestire meglio il gioco e i momenti più importanti della partita. Faccio i complimenti a Marchidan, che ha disputato un’ottima prestazione e si è rivelato determinante nei momenti chiave».