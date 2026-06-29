Tamburello Serie A maschile – Solferino piega il Ceresara e conserva il primo posto

MANTOVA Sul campo di Cereta il Solferino si aggiudica il derby contro il Ceresara, terzo in classifica, e consolida il primato. I collinari mantengono infatti un punto di vantaggio sul Dossena, che risponde vincendo in trasferta in Trentino contro il Segno, lasciando così invariato il distacco al comando della graduatoria. Il derby disputato sabato sera ha regalato spettacolo ed emozioni, confermandosi una sfida intensa e combattuta fino alla fine. L’incontro è rimasto sempre in equilibrio, con entrambe le formazioni protagoniste di scambi di alto livello e numerosi giochi decisi ai quaranta pari. Nel secondo set il Ceresara era riuscito anche a portarsi avanti per 4-2, dando l’impressione di poter riaprire completamente la sfida. Il Solferino, però, ha saputo reagire con determinazione, ribaltando l’inerzia del match grazie alla maggiore esperienza nei momenti decisivi. Al termine della sfida, durata oltre quattro ore, non sono mancati i complimenti reciproci tra le due società.

«Non siamo riusciti a far nostro il derby – commenta il presidente del Ceresara, Fabrizio Pezzini – ma è stata una bellissima sfida, intensa e combattuta, durata oltre quattro ore. Faccio i complimenti sia ai miei ragazzi, che hanno lottato fino alla fine, sia al Solferino per la vittoria. Partite come questa fanno bene al nostro sport».

Soddisfatto, ma consapevole delle difficoltà incontrate, anche il presidente del Solferino, Mario Spazzini: «Abbiamo dovuto faticare parecchio contro un avversario di grande valore. È stato un derby molto combattuto e tirato, con tantissimi quaranta pari che hanno reso ogni gioco decisivo. I ragazzi hanno dimostrato carattere e lucidità nei momenti più delicati, conquistando una vittoria importante che ci permette di conservare il primo posto in classifica». Un successo pesante, dunque, per il Solferino, che continua la propria corsa al vertice del campionato, mentre il Ceresara esce dal derby a testa alta dopo aver disputato una prova di alto livello, confermando di poter recitare un ruolo da protagonista nella lotta per le posizioni di vertice, in vista dei play off. Ricordiamo che venerdì sera, nell’altro derby virgiliano, la Cavrianese ha espugnato il campo dei campioni in carica del Castellaro per 2-0.