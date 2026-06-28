Moglia, vandalismi al cimitero: notte di devastazione sotto l’afa africana

La pattuglia della Stazione di Moglia, impegnata nei servizi coordinati in Prefettura, ha raggiunto il primo cittadino all’ingresso del camposanto. Il sopralluogo ha confermato un quadro desolante: ignoti, probabilmente scavalcando la recinzione durante la notte, hanno aperto e vandalizzato diverse cappelle di famiglia, asportando croci e immagini sacre in rame e rompendo numerosi vasi di fiori. Una tomba a terra è stata gravemente distrutta e molti loculi risultano danneggiati.

I vandali non si sono fermati neppure davanti alle croci, piegate e divelte, mentre alcune effigi della Madonna sono state strappate e gettate a terra. Prima di allontanarsi, i responsabili hanno persino rubato due secchi dell’immondizia.

In attesa della denuncia formale del sindaco, i Carabinieri hanno avviato le indagini per individuare gli autori di un gesto che ha ferito non solo un luogo sacro, ma l’intera comunità.