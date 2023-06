A San Giorgio Bigarello apre la Bottega agricola biologica NaturaSì Carpaneta

MANTOVA Al via oggi il nuovo negozio di Carpaneta, frutto della collaborazione tra Ersaf – l’Ente

Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste – e la Rete Carpaneta, cui principali partener sono

la stessa Ersaf, la società agricola La Decima e NaturaSì. Con questo progetto si rafforza l’idea di

sviluppo e valorizzazione di una storica realtà del territorio mantovano.

Il forte impegno dell’azienda per un’agricoltura biologica e biodinamica, un metodo che ha a cuore la

salute del Pianeta e delle persone, si realizza in modo ancora più concreto con l’apertura della Bottega

agricola NaturaSì: settanta mq in cui trovare alimenti biologici e biodinamici, tra cui il riso coltivato a

Carpaneta, i prodotti de La Decima e di alcune realtà agricole locali oltre alla linea SìEssenziali

NaturaSì. L’apertura della Bottega agricola NaturaSì Carpaneta è prevista per il fine settimana

9-10-11 giugno.

Domenica 11 ci sarà una giornata di festa e condivisione: l’iniziativa Insieme per la terra e il

cibo, promossa da NaturaSì e ViandantiSì per far conoscere le aziende agricole attraverso i volti e le

storie di chi il bio lo fa da sempre. Sono previsti incontri, degustazioni e una passeggiata guidata

all’interno della Foresta della Carpaneta, risultato di un progetto di forestazione avviato nel 2003 con

l’obiettivo di creare nuove grandi aree verdi naturali, in particolare nella Pianura Padana.

“Questa collaborazione tra pubblico e privato nata per Carpaneta ha l’obiettivo di rilanciare una realtà

in cui per molti anni gli enti pubblici hanno portato avanti un grandissimo lavoro di mantenimento e

cura, preservando una realtà unica sul territorio mantovano e non solo. Carpaneta vuole diventare un

esempio virtuoso di tutela del paesaggio ma anche di sana agricoltura. Ora, con NaturaSì e l’azienda

Carpaneta, vogliamo dare vita a nuove iniziative e attività con finalità sociali e culturali” commenta

Fabio Brescacin, presidente di NaturaSì.

Bottega agricola NaturaSì Carpaneta – Via Carpaneta 7 San Giorgio Bigarello – Orari: dal martedì

al sabato dalle 9.30 alle 13.30; venerdì e sabato anche dalle 15.30 alle 19.30.