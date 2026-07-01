Bici elettrica rubata ritrovata grazie al GPS: denunciato 45enne

Mantova È stata la prontezza della proprietaria e il sistema GPS installato sulla sua bicicletta elettrica a permettere ai Carabinieri di recuperare rapidamente una e‑bike rubata lo scorso 25 giugno in via Corridoni. La donna, una 45enne residente in città, ha contattato il 112 dopo essersi accorta che ignoti avevano tagliato la catena di sicurezza e portato via la sua “Olympia Roarstar”, del valore di 1.500 euro.

La Centrale Operativa dei Carabinieri di Mantova ha inviato sul posto un equipaggio della Sezione Radiomobile, impegnato nei servizi condivisi definiti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Roberto Bolognesi.

Raccolta la denuncia, i militari hanno verificato che la bicicletta era dotata di localizzazione GPS, riuscendo così a individuarla in via Cremona. Giunti sul posto, hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha abbandonato la bici e uno zaino, dandosi alla fuga.

All’interno dello zaino sono stati trovati: – 2 trapani, – 1 tronchese da 46 cm, – 1 cutter, – 1 coltello, – 5 magliette Nike, – 7 flaconi di crema solare.

Le indagini hanno permesso di accertare che i due trapani erano provento di un furto avvenuto in un esercizio commerciale di Curtatone. Grazie alle immagini della videosorveglianza comunale, i Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un 45enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e verrà restituito ai legittimi proprietari. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’ipotesi accusatoria di furto aggravato, ricettazione, porto di armi o oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di grimaldelli.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: ogni responsabilità dovrà essere accertata in sede processuale nel contraddittorio tra le parti.