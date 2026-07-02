“Cavallo di ritorno” per un cellulare: un uomo e una donna arrestati in flagrante dalla Squadra Mobile

MANTOVA – Chiedevano cinquanta euro per restituire uno smartphone rubato, minacciando la vittima di non farle più rivedere il telefono in caso di rifiuto. La trappola del cosiddetto “cavallo di ritorno” è però scattata contro gli stessi estorsori: un uomo di 32 anni e una donna di 30 anni sono stati arrestati in flagrante dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Mantova.

Il ricatto su WhatsApp

L’indagine è partita subito dopo la denuncia della vittima, alla quale era stato sottratto il telefono cellulare. Nei giorni successivi al patito furto, la persona offesa era stata agganciata su WhatsApp da un numero sconosciuto. I messaggi erano espliciti: per riavere il dispositivo era necessario pagare un riscatto in contanti di 50 euro. Gli indagati avevano messo ben in chiaro che quella sarebbe stata l’unica e ultima occasione di trattativa.

Il blitz in Piazza Cavallotti

I poliziotti della Squadra Mobile sono riusciti a individuare l’utenza telefonica usata per il ricatto e hanno organizzato un servizio di appostamento mirato nei pressi del supermercato Carrefour di Piazza Cavallotti, luogo concordato per l’incontro. L’intera area è stata tenuta sotto stretta osservazione anche grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale. Non appena gli agenti hanno assistito allo scambio materiale – la consegna delle banconote e la contestuale restituzione dello smartphone – sono usciti allo scoperto bloccando la coppia.

Sequestri e convalida dell’arresto

Durante le perquisizioni personali, la Polizia ha recuperato e sequestrato i 50 euro appena intascati (immediatamente restituiti alla vittima), il telefono usato per inviare i messaggi di minaccia e persino una power bank impiegata durante le fasi dello scambio.

I due indagati, accusati in concorso di estorsione e ricettazione, sono stati trasferiti in carcere. Il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Mantova ha convalidato l’arresto nella giornata di martedì 30 giugno, disponendo inoltre per il trentaduenne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.