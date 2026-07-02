Tennis tavolo – Stage azzurro per Cecilia Cicuttini in vista degli Europei Giovanili

CASTEL GOFFREDO C’è anche Cecilia Cicuttini della Brunetti Castel Goffredo tra le nazionali U19 femminile e maschile che stanno svolgendo al Centro Tecnico Federale di Terni uno stage di preparazione tecnica e fisica, in vista dei Campionati Europei Giovanili, in programma a Gondomar, in Portogallo, da venerdì 10 a domenica 19 luglio. La compagine maschile è formata dai seguenti atleti: Campagna (Prato), Cipriano e Trevisan (Muravera), D’Arcangeli (Cral Comune di Roma), Faso (Top Spin Messina), Grulliero (Pulcini Cascina), Izzo (Servigliano), Paulina (Sportni Krozek Kras) e Simon (Norbello). In campo femminile, oltre alla Cicuttini figurano: Episcopo e Picu (Molfetta), Interlandi, Minurri, Seu e Sanchi (Muravera), Loth e Moretti (Torino) e Pinna (Sassari).

«Le nostre Nazionali giovanili – spiega il dt Erc Angles – si stanno avvicinando al momento clou della loro stagione, che coincide con i Campionati Europei. Stiamo seguendo un intenso programma di preparazione, per farle arrivare alla rassegna continentale nelle migliori condizioni possibili. Gli atleti che si allenano stabilmente qui a Terni, da questo punto di vista, si stanno impegnando per contribuire a rendere proficui gli allenamenti e non posso che ringraziarli per la loro dedizione».