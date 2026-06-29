Dal 4 luglio concerti in piazza Sordello: modifiche alla viabilità per gli eventi estivi

MANTOVA – La città si prepara alla settimana dei grandi appuntamenti musicali estivi in piazza Sordello. In vista dei concerti di Caparezza (4 luglio), Pet Shop Boys (7 luglio), LP (10 luglio) e Jethro Tull (11 luglio), il Comune di Mantova ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta per garantire sicurezza e gestione dei flussi di pubblico.

Divieti e limitazioni al traffico

Sono previsti divieti di sosta con rimozione forzata in piazza Sordello e nelle vie limitrofe, con orari differenziati in base alle aree interessate. Le modifiche riguarderanno anche via Tazzoli, piazza Seminario, via Rubens, via San Giorgio, via dell’Accademia, via Cavour, via Sant’Agnese, vicolo Bonacolsi, via Legnago e viale Mincio.

Durante le fasce di maggiore afflusso saranno introdotti divieti di transito nelle zone attorno a piazza Sordello: dalle 17 alle 24 per il concerto del 4 luglio e dalle 18 alle 24 per gli appuntamenti del 7, 10 e 11 luglio, con possibilità di proroga in caso di necessità.

Accessi garantiti e misure di sicurezza

Resteranno garantiti gli accessi per residenti autorizzati, titolari di passi carrabili, parcheggi dedicati, taxi, servizi Ncc, mezzi di emergenza e forze di polizia. Prevista inoltre l’installazione di dispositivi di sicurezza come new jersey e mezzi di servizio nei principali punti di accesso all’area concerti.

In via Tazzoli sarà istituito un senso unico alternato regolato da personale incaricato, mentre alcuni accessi alla Ztl e la corsia riservata di via Trento saranno temporaneamente riaperti per facilitare la circolazione.

Mercato del giovedì spostato in piazza Virgiliana

Il mercato del giovedì si svolgerà regolarmente nelle giornate del 2 e 9 luglio. I banchi normalmente presenti in piazza Sordello saranno trasferiti temporaneamente in piazza Virgiliana, mentre gli altri operatori resteranno nelle consuete postazioni.

Il Comune invita cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti nelle giornate interessate dagli eventi.