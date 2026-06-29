Flessibile, coltelli e grimaldelli: controlli dei carabinieri nel Mantovano, diverse denunce

MANTOVA – Nella giornata del 27 giugno i Carabinieri della Compagnia di Mantova hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio, disposto nell’ambito delle attività condivise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Mantova Roberto Bolognesi. I controlli, svolti nei comuni di Mantova, Ostiglia e Castel d’Ario, hanno avuto l’obiettivo di prevenire i reati predatori, garantire la sicurezza urbana e contrastare le violazioni al codice della strada. Complessivamente sono state identificate 56 persone, controllati 38 veicoli e 4 esercizi commerciali.

29enne trovato con flessibile e batteria: denunciato

Durante una perquisizione personale, un 29enne di Mantova è stato trovato in possesso di un flessibile e di una batteria “Dexter” lunga circa 50 centimetri. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria per porto di strumenti atti ad offendere e possesso ingiustificato di grimaldelli.

Coltello nascosto in auto e guida senza patente

Un 29enne residente a Luzzara (Reggio Emilia), durante un controllo stradale, è stato trovato con un coltello pieghevole della lunghezza complessiva di 21 centimetri. Il giovane, inoltre, era alla guida senza aver mai conseguito la patente ed è stato sanzionato anche per questa violazione.

Un 23enne di Mantova è stato invece trovato nel bagagliaio della propria auto con un grimaldello e un coltello da cucina lungo 38 centimetri, con lama di 25 centimetri. Il materiale è stato sequestrato e il giovane è stato denunciato per porto ingiustificato di armi.

Patente internazionale contraffatta

Durante un altro controllo, un 22enne egiziano residente a Milano ha esibito una patente di guida internazionale risultata contraffatta, priva delle filigrane e dei sistemi di sicurezza previsti. Il documento è stato sequestrato e il giovane è stato denunciato per falsità materiale.

Scooterista ubriaco e con false generalità

Infine, un 59enne residente a Mantova è stato fermato mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,5 g/l. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e anche per aver fornito ai Carabinieri generalità non veritiere.