Fd’I sui trasporti scolastici: è necessario coinvolgere i privati

MANTOVA – Da qualche giorno sono riprese le lezioni per le superiori in modalità mista con presenza al 50%, ma si continua a soprassedere sul vero problema della gestione scolastica: i trasporti. Tema su cui Fd’I non nasconde preoccupazioni.

«Condividiamo la ripresa, anche se parziale, delle lezioni in presenza, ma il dibattito sulla riapertura, senza approfondire il tema dei trasporti, è sterile» afferma Salvatore Scalia, coordinatore del dipartimento scuola di Fd’I. «Nulla è stato fatto per mettere in sicurezza il trasporto e soprattutto organizzarlo».

Sulla questione è intervenuto anche il presidente provinciale di Gioventù nazionale, Leonardo Minelli: «Sono stati spesi quasi milioni per i banchi a rotelle, miliardi per il cashback e per il bonus mobilità, ma nulla per i trasporti. Bisogna mettere a disposizione del trasporto pubblico anche mezzi e autisti privati. La Provincia si faccia parte attiva nel garantire un trasporto pubblico locale sicuro». (ma.vin)