Bombe rinvenute a Marcaria: sono in corso le operazioni per trasferimento e brillamento

MARCARIA Sono in corso le operazioni per il trasferimento e brillamento di due bombe americane della Seconda Guerra Mondiale rinvenute nei giorni scorsi a Marcaria, vicino al fiume Oglio, durante le operazioni di bonifica bellica per il raddoppio ferroviario della tratta Mantova-Bozzolo. Le attività coordinate dalla prefettura di Mantova, sono iniziate questa mattina e sono divise in tre fasi: prima il despolettamento, poi i due ordigni saranno spostati in una cava a Medole. Infine,oggi pomeriggio, il brillamento. E’ stata disposta l’evacuazione nel raggio di 821 metri dai luoghi dove sono stati ritrovati gli ordigni, sulle aree è stato emesso il divieto di sorvolo. Deviata la circolazione stradale.