Rugby Serie A Elite maschile – Il Viadana conferma Fiorentini e Mannucci

VIADANA Nuove conferme per quanto riguarda la rosa del Rugby Viadana 1970 che la prossima stagione parteciperà alla “nuova” Serie A Elite.

Due giovani avanti continueranno a vestire la maglia giallo-nera: si tratta di Fabrizio Fiorentini e Paolo Mannucci. Fiorentini, pilone sinistro classe 1999, cresce rugbisticamente nelle giovanili del Rieti e dell’Aquila con cui esordisce in Serie A. Nel 2019 passa al Pesaro e successivamente nel 2020 approda a Viadana. Nell’ultima stagione Fabrizio ha collezionato più di 1000 minuti di gioco, meritandosi spesso la maglia da titolare e dimostrando di essere maturato molto a livello di gioco e anche in mischia chiusa, riuscendo a mettere in difficoltà anche i piloni più esperti del campionato. Per Fabrizio questa sarà la quarta stagione in giallonero. «Per quanto i risultati siano stati altalenanti, credo molto in questo gruppo e nel lavoro che facciamo – afferma Fabrizio – Sono felice di prolungare il mio rapporto con il Viadana che mi accoglie per il quarto anno consecutivo. Reputo la scorsa stagione molto positiva a livello personale: ho avuto la possibilità di imparare molto grazie al lavoro fatto con Bernardo Urdaneta e di mettere tanti minuti nelle gambe. Per la prossima stagione sarà fondamentale partire bene, dando il massimo, per competere per i primi posti della classifica evitando passi falsi». Un altro importante rinnovo arriva da un veterano: il seconda linea Paolo Mannucci vestirà la maglia giallonera per la nona stagione. Arrivato a Viadana per partecipare al camp estivo, non ha mai più lasciato il club lombardo. Prima l’U18 con cui ha disputato due campionati, poi i Caimani in Serie B per ulteriori due stagioni, poi la prima squadra. Un percorso di crescita che vedrà Paolo vestire la maglia della prima squadra in Serie A Elite per il quinto anno consecutivo. Queste le parole di Paolo: «La prossima stagione sarà per me la nona a Viadana in un ambiente ormai diventato familiare e di cui mi sento parte integrante. Quest’anno voglio ritrovare la continuità che è mancata nell’ultimo periodo a causa dei recenti infortuni ed affermarmi come una delle seconde linee titolari». Felice dei due rinnovi il gm Ulises Gamboa: «Fabrizio in questa stagione ci ha dimostrato di essere cresciuto molto, solido in mischia, buon gioco alla mano, dinamico e corretto. Ha raccolto i frutti di questi anni di duro lavoro. Paolo invece è con noi dall’U18: lo considero cresciuto qui a Viadana. Sono veramente felice che abbia rinnovato con noi. Un giocatore ruvido, molto duro nel contatto e su cui abbiamo aspettative molto alte. Vogliamo affidargli la maglia numero 5».