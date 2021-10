L’Annina del prete rosso, performance inedita al Bibiena il 16 ottobre

MANTOVA “L’Annina del prete rosso” è un progetto originale e inedito, in prima assoluta per l’Italia. A Mantova andrà in scena sabato 16 ottobre, alle 21, al Teatro Bibiena. A portarlo sul palco è l’Associazione culturale L’Orfeo, in collaborazione con Associazione culturale Pomponazzo e Comune di Mantova. Il testo teatrale di Paul Tyler, mai rappresentato prima e per l’occasione tradotto e adattato dal direttore artistico de L’Orfeo Angelo Manzotti, mostra l’aspetto meno noto del rapporto tra il Prete Rosso Vivaldi e Anna Girò, sua musa. La rappresentazione in forma semi scenica, infatti, pone in luce il personaggio della mantovana Anna Girò come famosa e grande interprete del suo tempo, non semplicemente amante di un musicista famoso, come per tanto tempo è stata dipinta.

La narrazione vede Anna Girò tornare a Mantova, dopo la scomparsa del suo amato. La cantante lirica scrive una lettera, nella quale rievoca i momenti di sentimento e di crisi trascorsi insieme, Vivaldi si materializza come un’ombra, che andrà a sparire, pur restando sempre nel cuore di Girò. Tra parti recitate e arie vivaldiane si snoda la vicenda, dalla regia asciutta: cinque figuranti si muovono per sottolineare alcuni momenti della storia, che rimane ancorata ai due protagonisti e al rapporto di Girò e Vivaldi con il capoluogo virgiliano. Il compositore, infatti, visse per tre anni a Mantova e portò i suoi lavori presso il teatro arci ducale. La ricerca musicale è il frutto di un prezioso lavoro di approfondimento svolto presso la Biblioteca Nazionale di Torino, che custodisce la maggior parte dei manoscritti Vivaldiani.

Adattamento e regia sono di Angelo Manzotti, Anna Girò è interpretata da Alessandra Brocadello, Antonio Vivaldi da Carlo Bertinelli, soprano Elena Bertuzzi, sopranista Angelo Manzotti, basso Riccardo Ristori, flauto Felice Santelli, traversiere Luigi Lupo, orchestra Vivaldi Baroque Ensemble diretta da Marino Cavalca. I costumi e le parrucche, realizzati per l’occasione, sono di Giampaolo Tirelli e Alessio Aldini.

Per informazioni e prenotazioni telefono 335 6155376, mail associazionelorfeo@gmail.com, sito www.associazioneorfeo.org o telefono 3493150163, mail pomponazzo@alice.it, sito

www.associazionepomponazzo.it.