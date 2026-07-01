Guasto alle reti informatiche e telefoniche: disagi al Poma fino alle 18

AGGIORNAMENTO

Con riferimento al guasto che si è verificato questa mattina, si segnala che tutte le attività informatiche e telefoniche di Asst Mantova hanno ripreso il loro regolare funzionamento. Le verifiche tecniche effettuate hanno confermato che il disservizio è stato causato da un’anomalia a livello di infrastruttura di rete, che ha determinato un’indisponibilità intermittente dei sistemi e dei servizi di connettività. Si precisa che non si è verificata alcuna compromissione di dati, informazioni o sistemi. La causa del guasto è stata individuata e rimossa; a seguito degli interventi eseguiti, l’infrastruttura è stata completamente ripristinata e viene mantenuta sotto monitoraggio al fine di verificare la piena stabilità dei servizi. Un ringraziamento ai Sistemi Informativi, all’Unità di Crisi e a tutti i professionisti di Asst coinvolti a vario titolo per il lavoro di squadra, la collaborazione e il supporto forniti durante la gestione dell’evento, che hanno consentito di contenere gli impatti sulle attività aziendali e di riattivare i servizi nel più breve tempo possibile. IL BLOCCO Questa mattina, intorno alle 10, Asst Mantova è stata interessata da un guasto, che ha reso instabile le reti informatica e telefonica, coinvolgendo soprattutto l’ospedale di Mantova ma anche, in misura minore, i presidi esterni.

Gli operatori dei Sistemi informativi si sono attivati tempestivamente per l’identificazione e la soluzione della problematica, che è attualmente in fase di individuazione. La Direzione aziendale ha convocato l’Unità di crisi, con le diverse strutture preposte ad affrontare la situazione di emergenza in un’ottica di collaborazione multidisciplinare.

Asst si scusa per i disagi in cui sono incorsi i pazienti delle strutture di Radiologia, Radioterapia e Accertamenti preoperatori: alcune prestazioni in calendario per la giornata di oggi sono state sospese e rinviate. Gli operatori ricontatteranno gli stessi pazienti per la riprogrammazione degli appuntamenti non appena possibile.

Tutte le altre attività sanitarie sono al momento garantite. Asst Mantova si impegna, grazie alla sinergia dei professionisti attivati a vario titolo e sui diversi fronti, a ripristinare la rete quanto prima, assicurando la continuità dell’assistenza alla popolazione. Nelle prossime ore saranno forniti ulteriori aggiornamenti.